Скамейка на берегу бухты Золотой Рог во Владивостоке. Фото: Иван Макеев

С похолодания начнется следующая неделя в Приморье. И это несмотря на теплые выходные. Об этом сообщает портал Примпогода. Теплый циклон и осадки уйдут в Тихий океан, и на юг Дальневосточного региона начнет распространяться гребень антициклона. Вместе с ним в край вторгнется и холодная воздушная масса, что приведет к понижению температурного фона у поверхности земли. Подробнее о погоде в крупных городах края – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В понедельник, 13 февраля, ожидается температура воздуха в -23…-17 °C, на северо-востоке края и того ниже: до 28 градусов мороза. Максимум, который могут показать столбики термометров – от 0°C на юге до -11 °C на севере.

Во вторник, 14 февраля, гребень антициклона усилит давление на атмосферу, которое будет расти. Похолодание усилится, температура снизится еще на 2-4 градуса.

В среду, 15 февраля, над Приморьем нависнет еще порция холода, а морозы лишь только усилятся.

– Ночью -29…-21 °C, на северо-востоке до -33 °C, на побережье -20…-14 °C. Днем -15…-7 °C, – уточнили в ведомстве.

Вторая половина недели в Приморье ознаменуется потеплением. Во Владивостоке обойдется без снега, свежий северный ветер. В ночь на понедельник -11…-8 °C, днем -6…-3 °C. Во вторник и среду произойдет дальнейшее понижение температур и к середине недели минимальная температура составит -16…-13 °C, максимальная -13…-10 °C.

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