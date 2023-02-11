Кошка спасла домочадцев от смерти на пожаре в Приморье

Пожар случился в селе Монастырище. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Неисправность работы электрооборудования стала причиной пожара в Черниговском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Пожар случился в селе Монастырище. В 5 утра 10 февраля на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома. Когда специалисты прибыли к месту ЧП, техническое помещение здания уже было сильно задымлено. Как сообщили в пресс-службе ведомства, огонь успел повредить три квадратных метра. Пострадавших и погибших нет. Специалисты уже успели найти причину пожара – аварийный режим работы электрообогревательного прибора. Но самое интересное не это. Избежать трагедии удалось благодаря домашней кошке.

Любимица осталась ночевать в котельной дома, где и случилось возгорание. Судя по всему, животное первым почуяло дым. Кошка стала громко вопить и разбудила домочадцев. Тогда запах гари почувствовали и они. В итоге хозяева смогли вовремя покинуть задымленные помещения.

Всего в тушении были задействованы две единицы пожарной техники и восемь человек из числа краевой противопожарной службы.

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