В Приморье 12 февраля местами пройдет снег

В районах края от -7 до +6 °C. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В воскресенье, 12 февраля, в Приморье ожидается снег, осадки пройдут местами. Дороги скользкие по всему региону. Умеренный ветер дует с северо-запада. В разных районах края от -7 до +6 градусов Цельсия, передает портал «Примпогода».

Во Владивостоке сохраняется небольшая вероятность осадкой, ветер до сильного. В столице Приморья температура воздуха составит -1...+1°C в течение дня.

В Уссурийске также возможны осадки, ветер умеренный. На столбиках термометров будет от -1 до +1 градуса.

Преимущественно без осадков и в Находке, ветер умеренный. Здесь немного теплее, нежели в краевом центре, 0...+2°C.

Напомним, начало новой недели в Приморье выдастся прохладным, жителям лучше достать одежду потеплее. Метеорологи предполагают, что 15 февраля станет станет самым холодным днем во второй декаде месяца.

Историческая справка

Синоптики наблюдают за погодой во Владивостоке с 1917 года. По многолетнему опыту синоптики отмечают, что 12 февраля преимущественно холодное. Минимальная температура воздуха в 1924 году составила -26,9°С. Максимальная температура воздуха +6,8°С отмечалась в 1996 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 22, метель – в 7, туман – в 6 случаях, поземок – в 1954 году, мокрый снег – в 2011-м, а дождь – в 2016 и 2021 годах. Наибольшее количество осадков за сутки (19 миллиметров) выпало в 1958 году. Максимальная скорость ветра при порывах 24 метра в секунду регистрировалась в 1929 и 1930 годах.

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