Пьяный приморец убил приятеля ударом ножа в живот

Трагедия произошла 9 февраля 2023 года. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В селе Чугуевка 32-летний мужчина зарезал 66-летнего приятеля. Как рассказали в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Приморскому краю, все происходило 9 февраля в квартире на улице Рабочая, знакомые устроили застолье, выпивали. В один момент началась ссора, товарищи не поделили что-то на бытовой почве. Тот, что помоложе, схватился за нож и воткнул его в живот собутыльнику.

После того, как место преступления обнаружили, следователи завели уголовное дело по статье об убийстве, то есть по части 1 статьи 105 УК РФ. Оперативники довольно быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

Чугуевский районный суд отправил мужчину под стражу. Пока специалисты допрашивают свидетелей и проводят судебные экспертизы, фигурант будет в СИЗО.

Отметим, что максимальная санкция по указанной статье – 15 лет лишения свободы.

Напомним, 11 февраля в Дальнегорске произошло двойное убийство. Мужчина зарезал мужчину-сторожа и его супругу, которая пришла проверить мужа. В настоящее время подозреваемого разыскивают, предположительно, он едет на север Приморского края.

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