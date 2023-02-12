В Уссурийске огромная куча снега едва не обрушилась людям на голову

На крышах зданий до сих пор лежим много снега и льда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огромная куча снега упала с крыши дома на улице Тургенева, 6, в Уссурийске. Случай произошел в вечернее время 9 февраля и попал на видеорегистратор машины, которая стояла рядом. К счастью, в этот момент по придомовой дороге никто не шел – молодые парни и мужчина прошли рядом буквально за минуту до… На кадрах видно, что падающий сугроб не задел бы их, однако пространство довольно проходное.

– Над крайним подъездом скопился снег тоже. Будьте осторожны, – написали под опубликованным в паблике «Марк Чернослив» роликом.

И такие случаи – не редкость. 8 февраля во Владивостоке на голову женщины упал кусок льда, ее увезла бригада медиков. Специалисты приморского Следкома завели уголовное дело по статье о халатности. Кто именно будет привлечен к ответственности, пока неизвестно, но ответственному за неубранную наледь грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест.

Кроме того, снег и лед могут обрушиться на припаркованный автомобиль – тогда владелец поврежденного имущества имеет право получить компенсацию. Например, в Уссурийске женщина отсудила у управляющей компании более 300 тысяч рублей за помятую машину.

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