В акватории Амурского залива треснул лед, образовалась огромная трещина

Трещина постепенно растет в своих размерах. Архив «КП». Фото: Олег ЗОЛОТО

Трещина образовывается на льду в акватории Амурского залива. Видео с подтверждением появилось в пабликах Приморья.

– Вот там дефризовский мост, прямо – Коврижка, и пошла трещина на левый пляж Чайки. Она «живая», через нее все прыгают, еще здесь «гуляет» пласт льда, – рассказывает автор ролика. Судя по описанию, разлом образовался вдалеке от берега, за островом Скребцова (он же Коврижка).

На кадрах также видны следы от множества машин и несколько авто, которые тормозят перед разрывом. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», официально пока никто не обращался за помощью, хотя это не исключает того, что происшествия могли иметь место.

Напомним, с 1 января 2023 года выход на лед во Владивостоке официально разрешен. Постановление действует до 28 февраля, с 1-го же марта запрет вновь вступит в силу. И тем не менее, людей просят быть осторожней.

Тем временем жители Приморья вспоминают трагический случай, произошедший весной 2021 года. 8 марта семья Дунаевых отправилась на рыбалку. Они остановились на заледеневшей реке Раздольная в районе Тавричанки, однако скоро автомобиль ушел под воду. В салоне были женщина и трое детей, все они погибли. Вскоре следователи выяснили, что за рулем должен был быть глава семьи, Алексей, однако его тела не было ни в машине, ни рядом. Уже через три недели недалеко от места трагедии нашли и мужчину – он умер от переохлаждения.

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