Частный дом загорелся рано утром в Арсеньеве

Из-за огня рухнули крыши обеих построек. Архив «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупный пожар произошел на Овражном переулке в Арсеньеве 12 февраля. Дом загорелся ранним утром, огонь быстро охватил жилое помещение и стоящую рядом постройку. Очевидцы вызвали МЧС в 4:20, информируют в ведомстве.

Пожарные приехали на место происшествия, к этому моменту крыши здания и летней кухни обрушились. Специалисты быстро потушили пламя, однако огонь успел уничтожить целых 100 квадратных метров. Никто в результате пожара не пострадал.

– Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано пять единиц пожарной техники и 15 человек личного состава, – поделились деталями в приморском главке.

Отметим, накануне, 11 февраля, частный дом сгорел в Партизанске. Там огонь уничтожил 150 «квадратов», баня выгорела полностью, а жилое здание и гараж – частично. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неправильное использование печного отопления.

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