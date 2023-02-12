Рабочие начали разбирать фасад ТЦ «Максим» во Владивостоке

Теперь работы видны и с дороги. Фото: КП – Владивосток

Сгоревший в сентябре 2019 года торговый центр «Максим» во Владивостоке начали разбирать с фасадной стороны. Снос здания начался ровно через три года после происшествия, в начале осени 2022-го. Однако тогда работы велись с тыльной части ТЦ, скрытой от глаз прохожих. Сегодня разбор строения можно заметить с дороги.

После будет на месте снесенного центра, доподлинно неизвестно. Еще в конце 2021 года глава города Константин Шестаков подписал постановление, согласно которому на шести гектарах построят объекты социального и общественного значения. Однако на этом все, никакой конкретики с тех пор внесено не было.

Напомним, ТЦ «Максим» – один из самых первых «семейный» центр, он начал работать в 2003 году. Спустя 15 лет, по иронии в «день рождения» комплекса, выгорело 1500 квадратных метров. Огонь тушили 56 человек и 19 единиц техники больше трех часов. Пострадали точки 160 арендаторов.

Полгода назад точно было известно, что снесут верхние этажи центра, а первые три, предполагалось, сохранят и восстановят.

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