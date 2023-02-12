Паром Владивосток – Донхэ возобновляет пассажирское сообщение

«Восточная мечта» будет работать по зимнему расписанию. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Пассажирский паром Eastern Dream, отправленный на плановый ремонт 27 января, спустя две недели возобновляет рейсы между Владивостоком и городом Тонхэ Южная Корея. Информация об этом появилась на сайте компании-перевозчика DuWon Shipping.

Как сказано на сайте FerryVL, первый рейс запланирован на вторник, 14 февраля, как и было обещано ранее. Пассажирское судно выйдет из Кореи. В обратный путь из Владивостока паром отправится в четверг, 16 февраля.

Также на сайте отметили, что «Восточная мечта» работает по зимнему расписанию. Отправляться паром из Республики Корея будет каждый вторник, а из России – каждый четверг. В настоящее время купить билеты можно на период с 14 февраля по 30 марта текущего года.

Напомним, сообщение между провинцией Канвондо и Приморьем возобновилось летом 2022 года после двухлетней паузы. Первая поездка состоялась 9 августа, с этого дня паром ходил один раз в неделю, по вторникам. Стоимость билета за поездку туда-обратно начинается от 52 тысяч рублей.

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