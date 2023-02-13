Вид на Покровский кафедральный собор во Владивостоке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 13 февраля, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день без существенных осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха составит -12...-2°C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Ветер умеренный, после обеда до сильного. Температура воздуха утром -11...-9°C, днем: -6...-4°C.

В соседнем Уссурийске также без осадков, слабый северо-западный ветер. Температура воздуха -6...-4°C, в утренние часы -22...-20°C.

В Находке значительно теплее: -3...-1°C, в утренние часы -9...-7°C. Умеренный северо-западный ветер до обеда сменится на сильный после обеда.

Согласно ряду многолетних наблюдений, погода во Владивостоке в этот день обычно была холодной. Минимальная температура воздуха фиксировалась в 1983 году и составила -23,9°С. Максимальная температура воздуха +6,1°С отмечалась в 1996 году.

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