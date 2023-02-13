Первую очередь крупнейшего завода по переработке шин в Приморье запустят летом 2023 года

Стоимость первой очереди составила 426,6 миллиона рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье первая очередь комплекса по переработке покрышек готова более чем на половину. Ее стоимость составила 426,6 миллиона рублей, из них 116,6 миллиона – деньги компании ООО «ЭкоСтар Фэктори», остальные получены в рамках программ Минэкономразвития России. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Комплекс будет перерабатывать использованные автомобильные покрышки в резиновую крошку, которую часто используют для создания беговых дорожек и спортивных площадок. Также он первым в Приморье начнет производить модификаторы битума для асфальтобетонных смесей. Как рассказал генеральный директор ООО «ЭкоСтар Фэктори» Глеб Юницын, первая очередь проекта готова более чем на 55%, на 90% построен производственные цех, а на 15% – внутренняя площадка.

– Первую очередь планируем запустить в августе 2023 года. Мы уже заключили соглашения о намерениях с контрагентами, с указанием объемов и стоимости реализации. Данные соглашения полностью покрывают объем производства резиновой крошки и лома черных металлов.

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