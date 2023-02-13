В одном из районов на Камчатке ограничили движение из-за снегопада и плохой видимости

О перекрытии трассы рассказали в пресс-службе МЧС по Камчатке. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Камчатке перекрыли дорогу Рыбоконсервный завод-66 – аэропорт Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района для всех видов транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по краю.

Движение запретили из-за снегопада, сильного ветра и плохой видимости. Специалисты сообщат, когда дорога вновь будет открыта. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по данному участку.

Представители ведомства напоминают, по телефону 112 можно позвонить бесплатно, в любое время суток и из любой точки Камчатского края, чтобы обратиться за помощью. Если же вы планируете отправиться в труднодоступные места, лучше взять с собой спутниковый телефон, в случае необходимости набрать спасателей можно по номеру +112.

Что касается погоды в Приморье, то, по прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается, а столбики термометров опустятся до -2...-12°C.

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