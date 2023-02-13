Работы по подъему судов со дна и их утилизации продолжатся в 2024 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Приморском крае поднимут со дна моря 14 затонувших судов, а в 2024 году – еще 12. После – плавсредства утилизируют. Проведут работы за деньги собственников и средства из краевого бюджета с последующим финансированием из федерального бюджета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пройдут работы по подъему и утилизации судов в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

– Очистка акваторий стартовала в 2022 году. Тогда собственником был поднят со дна плавучий док № 1 в бухте Диомид. В текущем году запланирован подъем 14 затонувших объектов, в следующем – еще 12. Данные плавсредства попали в программу по критериям, представляющим опасность судоходству и угрозу экологии акватории. Таким образом, в проект включены 27 погибших судов, – рассказала зампредседателя правительства края Елена Пархоменко.

За средства из краевого бюджета в 2023 году поднимут со дна моря несколько объектов: морской буксир в бухте Золотой Рог, плавдок №429 в бухте Диомид, сообщили в правительстве края. Однако запланированный бюджет на эти цели – остается загадкой. Обследование и подготовку документации проведут до 30 июня, а поднимут и утилизируют суда до 17 ноября.

– Федеральный проект позволяет провести очень важную работу как для экологии, так и для безопасности судоходства в приморских бухтах. Долгое время не было четкого механизма, понимания, кто должен этим заниматься, не был определен порядок финансирования данного затратного процесса. Теперь же такая возможность у регионов есть, – добавила зампред Правительства края.

Следует отметить, что собственники судов займутся подъемом кораблей в бухте Труда острова Русский, где расположено так называемое кладбище бывших военных кораблей.

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