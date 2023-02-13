Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам 6-ю стипендию имени В.А. Васяновича

Фото: АО «Восточный Порт»

Старшеклассникам средних школ поселка Врангель, которые учатся на «отлично», побеждают в творческих конкурсах и спортивных турнирах, проявляют себя настоящими лидерами и талантливыми организаторами, в торжественной обстановке вручили стипендию имени Виктора Васяновича – первого начальника «Восточного Порта». При непосредственном участии этого легендарного руководителя шло становление предприятия, строился Врангель.

Именная стипендия была учреждена в 2019 году Фондом «Восточный Порт» в рамках реализации программы «Образование». Ее основная цель – формирование сообщества лидеров среди талантливой и неравнодушной молодежи во Врангеле, людей, способных обеспечить положительные изменения в обществе. В 2020-2023 годах номинантами стипендии им. В.А. Васяновича стали более 150 юношей и девушек, из них 26 получили ученическую премию во второй, а некоторые даже и в третий раз! Вместе с «восточниками» многие из этих ребят трудились на субботниках «Экомарафона», помогали горожанам во время пандемии, вместе с активистами Фонда они участвуют в волонтерском движении во Врангеле.

– Ребята, никогда не останавливайтесь! Потому что ваша мотивация – это то, что будет вести вас по жизни вперед. И в вашем окружении всегда найдутся люди, которые вас поддержат. В том числе, это ваши родители, ваши педагоги и сотрудники Фонда «Восточный Порт», – обратилась к молодым людям председатель Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова.

В свою очередь, первый замглавы администрации Находки Герман Краснощеков поблагодарил компанию «Восточный Порт» и ее Фонд за поддержку подрастающего поколения. А юным лидерам Герман Викторович от всей души пожелал, чтобы нынешние достижения оказались в полной мере применимы в их дальнейшей жизни.

– Быть стипендиатом для меня значит очень многое – в первую очередь, я горжусь собой! – поделилась эмоциями трехкратный номинант премии имени В.А. Васяновича, десятиклассница Амина Гаджиадамова. – Приятно, что за заслуги в проектной деятельности, победы на олимпиадах, школьных и городских конкурсах меня отмечают премией Фонда «Восточный Порт». Поверьте, это очень-очень мотивирует еще больше развиваться и совершенствоваться.

Виктор Андреевич Васянович родился в 1939 году в селе Спасск Кемеровской области. С 1974 по 1987 годы он руководил Восточным Портом. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почета», медалью «За доблестный труд». В 2008 году в центре Врангеля открыт памятник Виктору Васяновичу. Именем легендарного руководителя названы улица Врангеля и ученическая стипендия.

Фото: АО «Восточный Порт»

Номинанты ученической стипендии имени В.А. Васяновича

(1-е полугодие 2022/2023 учебный год):

Стипендии I степени:

1. Ерофеев Никита, 9 класс СОШ №18

2. Абдулмаджидова Луиза, 9 класс СОШ №18

3. Альмакеев Илья, 10 класс СОШ №19

4. Гаджиадамова Амина, 10 класс СОШ №19

5. Ковальчук Ольга, 11 класс СОШ №19

6. Выжанов Даниил, 11 класс СОШ №19

7. Брагунец Софья, 9 класс СОШ №20

8. Алексеев Кирилл, 9 класс СОШ №20

9. Прокопенко Максим, 9 класс СОШ №20

Стипендии II степени:

1. Грачев Анатолий, 9 класс СОШ №18

2. Шмырова Мария, 8 класс СОШ №18

3. Ким Александр, 8 класс СОШ №19

4. Манявская Екатерина, 8 класс СОШ №19

5. Синельникова Елизавета, 10 класс СОШ №19

6. Ситник Данил, 11 класс СОШ №19

7. Кузьмина Полина, 11 класс СОШ №20

8. Сушкова Полина, 9 класс СОШ №20

9. Бикмурзин Дмитрий, 9 класс СОШ №20

10. Назаренко Регина, 10 класс СОШ №20

Стипендии III степени:

1. Горькова Анастасия, 9 класс СОШ №18

2. Мальцева Варвара, 9 класс СОШ №18

3. Бусыгин Ждан, 10 класс СОШ №19

4. Роповка Елизавета, 9 класс СОШ №19

5. Осавлюк Алина, 11 класс СОШ №20

6. Федянин Роман, 9 класс СОШ №20

7. Слета Данил, 11 класс СОШ №20

8. Ластовская Ангелина, 10 класс СОШ №20

Фото: АО «Восточный Порт»

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