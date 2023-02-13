Трагический пожар в Приморье унес жизнь мужчины, личность которого пока не установили

На месте ЧП работали четыре единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара в Артёме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Утром понедельника, 13 февраля, на телефон пожарно-спасательной службы обратились с сообщением о возгорании. Горела бытовка СНТ «Шахтер-2» в Артеме. Спустя девять минут после звонка на месте ЧП уже находились специалисты. Пламя уже успело охватить всю постройку.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю ответили, что огонь уничтожил 30 квадратных метров строения. После тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Личность погибшего пока не установлена.

– Для установления причины и обстоятельств пожара, на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета.

Также в ведомстве уточнили, что на месте ЧП работали четыре единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.

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