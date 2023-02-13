США и Япония могут разместить гиперзвуковые ракеты в тысяче километрах от Владивостока

Схема размещения ракет. Фото: telegram-канал @rybar.

Правительство США попросило Японию разместить ракеты средней дальности на «первой островной цепи» Тихого океана, куда входят Курилы, Рюкю, острова Тайваня, северных Филиппин и Борнео. Летательные аппараты могут развернуть в тысяче километрах от столицы Приморья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на издание Sankei Shimbun.

Речь идет о гиперзвуковом оружии большой дальности LRHW, которое разрабатывает США, и крылатой ракете наземного базирования Tomahawk. Место дислокации еще не определили, но представитель японского правительства заявил, что появиться они могут на острове Кюсю, который расположен близко к Северной Корее, Китаю и России – расстояние от него до Владивостока составляет 1 150 километров.

Другой вариант размещения – военные суда США, которые находятся в Индо-Тихоокеанском регионе.

Планируется, что ракеты LRHW развернут в 2023 году, а Tomahawk – в 2026 году.

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