Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток13 февраля 2023 1:22

США и Япония могут разместить гиперзвуковые ракеты в тысяче километрах от Владивостока

Предположительно, появиться они могут на острове Кюсю
Павел САХАРОВСКИЙ
Схема размещения ракет. Фото: telegram-канал @rybar.

Схема размещения ракет. Фото: telegram-канал @rybar.

Правительство США попросило Японию разместить ракеты средней дальности на «первой островной цепи» Тихого океана, куда входят Курилы, Рюкю, острова Тайваня, северных Филиппин и Борнео. Летательные аппараты могут развернуть в тысяче километрах от столицы Приморья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на издание Sankei Shimbun.

Речь идет о гиперзвуковом оружии большой дальности LRHW, которое разрабатывает США, и крылатой ракете наземного базирования Tomahawk. Место дислокации еще не определили, но представитель японского правительства заявил, что появиться они могут на острове Кюсю, который расположен близко к Северной Корее, Китаю и России – расстояние от него до Владивостока составляет 1 150 километров.

Другой вариант размещения – военные суда США, которые находятся в Индо-Тихоокеанском регионе.

Планируется, что ракеты LRHW развернут в 2023 году, а Tomahawk – в 2026 году.

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.