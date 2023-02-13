Волны до десяти метров ожидаются на Камчатке из-за метели

Опасное волнение сохранится до середины 14 февраля. Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за высоких волн, которые прогнозируют в акваториях Тихого океана и Берингова моря. Ожидается опасное волнение моря высотой восьми-десяти метров, сохранится оно до середины 14 февраля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Жителям населенных пунктов на побережье ветровое волнение угрозы не представляет. Руководителей судоходных компаний просят быть предельно осторожными, соблюдать правила, чтобы избежать появления чрезвычайных ситуаций таких как нефтеразливы. Сотрудники МЧС России по Камчатке готовы оперативно устранять возможные ЧС.

Спасатели напоминают, куда обращаться, если ваша жизнь в опасности: со стационарного телефона можно позвонить по номеру 01, с мобильных – 101, единый номер всех экстренных служб – 112.

Напомним, что на Камчатке запретили движение для всех видов транспорта по трассе Рыбоконсервный завод-66 – аэропорт Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района.

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