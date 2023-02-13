Стало известно, из-за чего произошло жуткое ДТП в Находке с тремя пострадавшими

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Фото: @nakhodkavirtuall.

В пресс-службе УМВД по Приморью рассказали подробности страшной аварии, которая произошла в Находке в минувшее воскресенье. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации представителей ведомства, 43-летний водитель Toyota Crown Majesta ехал со стороны КПД в сторону Шевченко, но не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota ist.

Из-за ДТП госпитализировали трех человек: обоих водителей и пассажирку малолитражки. Они получили травмы различной степени тяжести. Хозяин Toyota Crown Majesta до этой аварии один раз привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ за превышение скорости, а его стаж вождения – 26 лет. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

В пресс-службе ведомства добавили, что в крае наблюдается перепад температуры воздуха, из-за чего на дорогах появляется гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожнее.

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