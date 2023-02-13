Перевозчики Владивостока рекомендуют повысить цены на проезд в автобусах

Перевозчики предложили индексировать тарифы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вопрос индексации тарифов на проезд в общественном транспорте Владивостока подняли местные перевозчики на совещании с мэром Константином Шестаковым. Подорожали технические запчасти, жидкости и сами автобусы (как отечественного, так и зарубежного производства). Глава города допустил повышение цен на проезд, если компании будут придерживаться качественного оказания услуг, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации.

– Работа автобусов по-прежнему вызывает немало нареканий со стороны жителей – жалобы поступают как в управление транспорта, так и в социальные сети. Самые частые претензии – нарушение графиков движения, особенно в вечерние часы, недовыпуск машин на маршруты, в связи с чем люди вынуждены подолгу стоять на остановках.

Как отметил Константин Шестаков, недовыпуск автобусов на маршруты и другие нарушения недопустимы. С сентября 2022 года по февраль нынешнего перевозчикам выписано не менее двух тысяч предписания. Профильные управления мэрии, заявил Шестаков, прогнозировали индексацию, но она возможна только в сценарии, в котором компании общественного транспорта будут обновлять автопарк и прислушиваться к жалобам.

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