Два праздника в один день проведут для военнослужащих в Приморье

Акция пройдет во Владивостоке и других городах края. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект «Приморье Za наших» приглашает жительниц края принять участие в акции по приготовлению блинов. Пройдет она во Владивостоке и нескольких других муниципалитетах края во вторник, 21 февраля.

По словам зампредседателя правительства – министра культуры и архивного дела по краю Елены Бронниковой, в 2023 году День защитника Отечества выпадает на масленичную неделю, поэтому решили два праздника объединить и провести акцию «Блины приморской тещи».

Пункты сбора домашних блинов развернутся не только во Владивостоке, но и в Уссурийске, Сергеевке, Черниговке. 21 февраля блюдо сразу же передадут участникам СВО, которые лечатся и проходят реабилитацию в госпиталях, а также военнослужащим и добровольцам, которые находятся в военных учебных центрах. Принять участие в акции могут все желающие, в первую очередь женщины всех возрастов.

– Таким образом приморские умелицы смогут поддержать наших защитников, порадовать их накануне праздника, угостив вкусными блинами, – добавила Елена Бронникова.

Главной площадкой станет краевая филармония во Владивостоке, здесь с 9:00 до 12:00 жительницы края поджарят блины по своим рецептам.

Готовые блюда с 10:00 до 12:00 можно принести по адресам:

– Владивосток, улица Посьетская, 14, 2 этаж (Центр содействия развитию молодежи Приморского края);

– Уссурийск, улица Ленинградская, 51в (114-й полк);

– Черниговка, улица Ленина, 72;

– Сергеевка, гарнизон 127-й мотострелковой дивизии.

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.