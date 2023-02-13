Массовые задержания таксистов-мигрантов прошли во Владивостоке

Полицейские проверили законно ли находятся водители на территории Приморского края. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке прошли рейды, направленные на проверку соблюдения водителями такси ПДД, а также с целью выявления и пресечения нарушений в миграционной сфере. Результаты проверок приморской полиции – неутешительны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Порядка 45 машин с водителями иностранцами остановили сотрудники правопорядка во время рейдов. Восемь из девяти доставленных в участок водителей не имели права на перевозку пассажиров. На них были составлены протоколы по статье 12.7 КоАП РФ. Также специалисты проверили числятся ли мигранты в розыске и имеются ли у них административные правонарушения.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что трое водителей нарушили режим пребывания в РФ, еще восемь – работали без специального разрешения либо патента. Также на одного мужчину составили протокол за ведение предпринимательской деятельности без лицензии, а пяти мигрантам суд назначил наказание в виде штрафа с самостоятельным выездом за пределы России.

Рейды продолжат проходить во всех районах Владивостока и муниципальных образованиях края.

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