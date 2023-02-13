В Артемовском ГО неизвестный сбил школьницу на пешеходном переходе у зебры

О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

В Приморье в селе Кневичи рядом с автобусной остановкой сбили школьницу. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, девочка пересекала дорогу по зебре, однако пешеходный переход не остановил водителя от наезда. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, случилось все рядом с остановкой «Школьная». По кадрам ролика видно, что к месту аварии приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Приморцы отмечают, что ранее на этом участке был «лежачий полицейский», но после прошлогоднего ремонта дороги обратно его не вернули.

О ДТП жители сообщили главе Артемовского городского округа Вячеславу Квону и попросили устранить проблему в районе остановки. По словам мэра, школьницу доставили в приемный покой городской больницы № 1. Дорогу же она переходила на улице Второй, которая является частью краевой трассы.

– Администрация округа в ноябре и декабре 2022 года неоднократно направляла запросы для принятия дополнительных мер по безопасности дорожного движения. Поскольку работы по устройству искусственной неровности на проезжей части в холодное время года не проводятся, принято решение установить здесь светофор. Предварительно он появится до 1 марта.

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