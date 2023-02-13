Поменялись ролями: ФСБ скрутила главу отдела УФСИН на Камчатке

Суд вынесет приговор обвиняемому в получении взяток в крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке бывший начальник участка исправительного центра при ФКУ «Исправительная колония №5» регионального УФСИН обвиняется в получении взятки в крупном размере. Определит судьбу 34-летнего мужчины суд. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прокуратуре Камчатского края рассказали, что в 2020 году нарушитель от имени учреждения заключил договор со строительной компанией на выполнение работ и привлечению к труду осужденных. По версии следствия, когда у предпринимателя возникли проблемы по оплате, то экс-начальник воспользовался ситуацией и потребовал взятку в размере 270 тысяч рублей. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ в ноябре прошлого года во время получения денег возле здания УФИЦ.

Нарушитель находится под домашним арестом, а в ближайшее время суд вынесет приговор по уголовному делу (пункт «в», часть 5, статья 290 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет со штрафом или же штраф в размере от двух до четырех миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ:

Должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему: на приморского полицейского завели «уголовку»

Во Владивостоке высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки 1,5 миллиона рублей (подробнее)

Брала ФСБ: во Владивостоке задержали троих оперов УБОП за взятку от иностранных бизнесменов

Офицеры полиции в Приморье обещали за деньги решить их проблемы с местной преступной группировкой (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.