В Приморье суд вынесет приговор обвиняемому в знаменитом убийстве 2013 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке завершилось расследование уголовного дела в отношении «черного риелтора». Последний участник знаменитого в Приморье ОПГ обвиняется в убийстве и мошенничестве. Суд определит судьбу 47-летнего местного жителя спустя 10 лет после страшного убийства в Чугуевском районе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый стал участником преступной группировки «Черных риелторов». По предложения главаря банды злоумышленник принял участие в убийстве 41-летнего маргинала, получившего в наследство две квартиры во Владивостоке. В следственном комитете Приморского края сообщили, что действовала ОПГ по определенному плану: они подыскивали женщину, которая выступала в роли юриста и приводила жертв в бесчувственное состояние. Именно так потерпевшего накачали снотворным в сентябре 2013 года, вывезли в окрестности села Изюбрино Чугуевского района, дважды выстрелили в него из гладкоствольного ружья и закопали тело.

После страшного убийства фигуранты подделали паспорт и приобрели право собственности на две квартиры убитого. Имущество злоумышленники продали, а деньги – поделили между собой.

Мужчина обвиняется в убийстве (пункты «ж», «к», часть 2, 105 УК РФ) и мошенничестве (часть 4, статья 159 УК РФ). Ранее в Приморье уже судили организатора банды и двух других соучастников уголовного дела. Всем им было назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

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