Полиция проверяет информацию о догхантере из Владивостока, терроризирующего целые районы

Полиция уже проверяет информацию о догхантере. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку рассказали, что полиция уже проверяет информацию о догхантере, которая распространилась по СМИ и социальным сетям. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Сотрудники правоохранительных органов изучают записи видеонаблюдения и устанавливают причастных к отравлению собак лиц. По результатам проверки примут законное и обоснованное решение.

Напомним, с чего все началось. «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что в районе домов на Давыдова в страшных муках погибла бездомная собака. В соцсети появились кадры, на которых щенок бьется в конвульсиях и будто пытается завыть от боли, но не может. Неравнодушные жители пытались помочь животному, но было уже поздно. Свидетели рассказали, что в теле бедолаги обнаружили лекарство от туберкулеза.

Местные жители предполагают, что убийцей может быть догхантер, который потравил тысячу собак (в чем он признавался сам).

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