Мемориал Борцам за власть Советов во Владивостоке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 14 февраля, погоду в Приморье определит атмосферный фронт. Синоптики обещают краю местами небольшой снег, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, днем на побережьях до сильного. Температура воздуха -7...-12°C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, но преимущественно без осадков. В первой половине дня ветер сильный, после обеда – умеренный до сильного. Температура воздуха здесь сегодня 9-7 градусов мороза.

В соседнем Уссурийске на пару градусов теплее: -7...-5°C. День сегодня без осадков, ветер северо-западный умеренный, после обеда до сильного.

В Находке синоптическая ситуация почти ничем не отличается: также преимущественно без осадков, сильный северо-западный ветер после обеда и температура воздуха -7...-5°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 14 февраля была холодной. Температурный минимум метеорологи фиксировали в 1977 году, и составил он -23,8°С. Максимально теплая температура воздуха в +5°С отмечалась в 1946 году.

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