Серийных воров задержали в Приморье

Всем обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском округе Приморья завершено расследование уголовного дела о серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Серийные воры начали орудовать еще летом 2021 года. Тогда 28-летний ранее судимый житель села Покровка и его 42-летний подельник из Чернятино украли у местной жительницы мотоцикл. Сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.

В ноябре 2021 года эти двое снова решили совершить кражу. На этот раз преступники поживились луком. Поздней ночью мужчины проникли на территорию полевого стана, где с одной из теплиц вынесли 50 сеток с овощами. Общая масса похищенного лука составила 1,8 килограмма. Вывозить с территории поля сетки с краденым они попросили другого человека, который об их деяниях ничего не знал. Своими действиями фигуранты причинили ущерб, превышающий 40 тысяч рублей.

В декабре 2021 года 42-летний приморец на пару с другим 20-летним ранее судимым односельчанином снова проник на территорию полевого стана в окрестностях Чернятино. Там он с подельником тайно похитил водяной насос, который стоит примерно 10 тысяч рублей.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили собрать достаточно доказательств, чтобы привлечь мужчин к ответственности. 28-летнего подозреваемого заключили под стражу, остальных участников преступлений оставили под подпиской о невыезде.

Материалы уголовного дела по факту серии краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору, направлены в суд. Всем обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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