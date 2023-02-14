«Лыжня России» во Владивостоке прошла на высоких интернет-скоростях

Фото: пресс-служба МегаФона.

Всероссийская гонка «Лыжня России – 2023» во Владивостоке стала ярким цифровым событием для Приморского края. В день проведения соревнований участники массового лыжного забега на острове Русский прокачали более 700 гигабайт данных. Такой объем трафика соизмерим с загрузкой в социальные сети 240 тысяч фотографий или с непрерывным просмотром 900 часов потокового видео в HD-качестве.

Цифровая активность любителей здорового образа жизни во время всероссийских лыжных гонок на острове Русский выросла на 10% по сравнению с обычным выходным днем. Профессиональные спортсмены и любители делились фотографиями и видеороликами, вели прямые трансляции с лыжни и размещали посты о своем участии в социальных сетях.

Вместе с тем объем телефонных разговоров во время проведения всероссийского лыжного забега остался в рамках средних показателей, характерных для этой локации. Участники и гости «Лыжни России – 2023» на острове Русский за все время мероприятия проговорили в среднем чуть больше 100 часов.

Напомним, всероссийская гонка во Владивостоке проходила на «Русской лыжне» – популярной базе, оборудованной на острове Русский. Здесь работают бесплатный прокат инвентаря, раздевалка, точка питания. Всю зиму эта трасса остается популярным местом активного отдыха жителей и гостей Владивостока. В прошлом зимнем сезоне «Русская лыжня» приняла более 60 тысяч посетителей.

Чтобы лыжникам было комфортно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом, МегаФон улучшил качество связи на всем протяжении трассы, а также в зонах отдыха и проката инвентаря. В конце прошлого года оператор смонтировал на острове Русский новую базовую станцию связи. Это обеспечило возможность совершать звонки по технологии VoLTE, которая отличается высокой скоростью интернет-соединения и кристально чистым звуком.

– Усиление сети в популярных спортивных локациях помогает любителям зимних видов спорта комфортно проводить время на природе и в то же время оставаться на связи в любой точке трассы. Во время массовых спортивных соревнований, когда нагрузка на сеть вырастает, голосовая связь остается надежной, а мобильный интернет быстрым. Это позволяет спортсменам мгновенно делиться яркими впечатлениями с родными и близкими, а также обеспечивает их безопасность на протяжении всего маршрута, – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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