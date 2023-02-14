«Золотых» юбиляров поздравили во Владивостоке

Торжественная церемония. Фото: Администрация Владивостока

В ЗАГСе Первореченского района Владивостока поздравили супругов, которые вот уже 50 лет идут рука об руку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Будущие «золотые» юбиляры познакомились по переписке, когда Владимир Николаевич служил по призыву в армии в Читинской области. В то время Татьяна Леонидовна жила в Усолье Иркутской области. Переписка, судя по всему, велась долго, а после демобилизации Владимир приехал к Татьяне и попросил руку и сердце.

Молодой супруг остался на сверхурочную службу, а в 1976 году его перевели во Владивосток. К тому моменту у Татьяна и Владимира уже была большая и дружная семья: они и двое детишек. Все вместе они двинулись в Приморский край.

И даже спустя столько лет супруг с обожанием смотрит на жену. Фото: Администрация Владивостока

Сейчас у семьи Кнуренко трое прекрасных детей, четверо внуков и даже одна маленькая правнучка. Супруги за свою долгую совместную жизнь удостоились наград за многолетний и добросовестный труд, являются ветеранами труда Приморского края. Владимир Николаевич также удостоен юбилейной медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-945 гг.».

С 50-летием совместной жизни «золотых» юбиляров поздравили в Первомайском ЗАГСе. Добрые слова в этот день сказали сотрудники учреждения, а также родные и близкие большой и дружной семьи.

Большая семья, зародившаяся 50 лет назад. Фото: Администрация Владивостока

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