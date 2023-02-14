Приморский предприниматель «наварился» на субсидиях

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле в прокуратуре Ольгинского района. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье прокуратура Ольгинского района провела проверку, по результатам которой было заведено уголовное дело о халатности при выплате субсидий. Ущерб бюджету превысил 2,5 миллиона рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прокуратуре Приморья рассказали, что с января 2019 года по декабрь 2021 года администрация Ольгинского района не обеспечила контроль за достоверностью предоставляемых документов и выделила средства в порядке субсидий предпринимателю. Ранее он предоставил свой отчет по убыткам, возникающим якобы из-за цен на твердое топливо. В результате ненадлежащего контроля документации администрацией района бюджету был нанесен ущерб более 2,5 миллиона рублей.

По материалам проверки заведено уголовное дело о халатности (часть 1, статья 293 УК РФ). Кроме того, предприниматель подозревается в мошенничестве при получении бюджетных средств в крупном размере (часть 4, статья 159 УК РФ).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле в прокуратуре Ольгинского района.

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