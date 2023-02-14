«Вообще страх потеряли»: что произошло возле здания цирка во Владивостоке

О подобных нарушениях сообщить может любой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники ГАИ Владивостока наказали двух нарушителей правил дорожного движения. Водители припарковали свои авто прямо на тротуаре, и их даже не смущал тот факт, что для прохода пешеходам места они совсем не оставили. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очень часто сотрудники правоохранительных органов мониторят СМИ и социальные сети, чтобы выявить злостных нарушителей. Так случилось и в этот раз. В интернете появилась занятная фотография, на которой – грубое нарушение ПДД двумя автомобилями. Шоферы – Nissan Note и Mercedes-Benz припарковали машины прямо на тротуаре возле Владивостокского государственного цирка и отправились по своим делам. Местная жительница, которая прогуливалась возле с коляской пройти там уже не смогла. Однако женщина не упустила возможности сфотографировать «пейзаж» и разослать в соцсети.

Женщине с коляской совсем не осталось места для прохода. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полицейские оперативно установили личности автомобилистов и обстоятельства нарушений. Оба водителя нарушили правила остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре. Теперь им придется заплатить штраф.

К слову, о подобных нарушениях сообщить может каждый. Как это сделать? В ведомстве советуют фиксировать факт на фото или видео и отправлять в соцсети либо обращаться с заявлением в дежурную часть ближайшего отдела полиции. При этом желательно знать место, дату и время совершения нарушения. В качестве дополнительных сведений неплохо было бы указывать фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если таковы имеются.Еще один вариант – подача обращения через сайт 25.МВД.РФ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.