В «Восточном Порту» выявили самого удачливого в соревнованиях по подледному лову

Фото: АО «Восточный Порт»

Испытать азарт и рыбацкую удачу вышли на лед соленого озера Второе в поселке Козьмино сотрудники «Восточного Порта» вместе с семьями. Соревнования по подледному лову собрали десятки участников от мала до велика. Новичков и опытных знатоков рыбной ловли поддержала многочисленная группа болельщиков. По признанию участников турнира со стажем, мероприятие способствует сплочению коллектива портовиков и выработке командного духа.

По итогам двух часов «терпеливой охоты» определились победители таких номинаций, как «Самая крупная рыба» (Степан Мудрый и Ольга Цзигун), «Юный рыбачок» – Иван Кузнецов (6 лет), Мирослава Чертопрудова (9 лет), «Опытный рыбак» – Владимир Лютенко (66 лет), Татьяна Мигунова (69 лет) и многих других. После подсчета улова стал известен и победитель турнира – Захар Солодовников (пожарная часть). Почетные призовые места у Олега Нестеренко (универсальный терминал) и Савелия Ларцева. К слову, «бронзовому» призеру соревнований всего 13 лет.

Фото: АО «Восточный Порт»

Кроме радости от азарта зимней рыбалки, дополнительно хорошее настроение портовикам дарили аниматоры и заливистый детский смех. Также для участников соревнований компания АО «Восточный Порт» подготовила оригинальные фотозоны с тематическим оформлением и площадку для игры в шуточный керлинг. После официальной части турнира его участники согрелись вкусной и наваристой ухой.

Помимо комфортных условий труда, расширенного социального пакета, АО «Восточный Порт» обеспечивает и спортивно-оздоровительный досуг своим работникам и их семьям. Сотни портовиков и членов их семей каждый год традиционно собирают зимняя рыбалка, забег Памяти 9-го мая, эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья!», фестиваль «Дальневосточные силачи», соревнования по граунд-гольфу и другие интересные события. С каждым годом корпоративные мероприятия Порта становятся более массовыми и разнообразными, расширяется география гостей и участников.

Фото: АО «Восточный Порт»

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