Зарплаты краевых парламентариев станут тайной для приморцев

Окончательно правки примут на февральском заседании парламента. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сведения о доходах и имуществе каждого депутата Законодательного Собрания Приморья с указанием персональных данных и информации о родных перестанут публиковать на официальном сайте регионального парламента. Об этом говорят подготовленные законопроекты «О внесении изменений в Закон Приморского края "О статусе депутата ЗС ПК"» и «О внесении изменений в постановление от 25.02.2015 № 1782 "О представлении депутатами ЗС ПК сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о расходах"».

Оба документа уже рассмотрены и приняты в трех чтениях членами комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания, а 22 февраля их озвучат на очередном заседании. Добавим, что в пояснительной записке сказано, что такие правки необходимы в связи с изменением федерального закона. Напомним, текущей зимой приняли закон, согласно которому сведения о заработке депутатов и сенаторов можно публиковать только обезличенно.

Вот и приморские парламентарии теперь приводят краевые законы в порядок. Теперь жители региона и журналисты смогут видеть лишь обобщенную информацию о том, исполнили или не исполнили депутаты обязанности, то есть предоставили ли своим коллегам сведения или же нет.

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