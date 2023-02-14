Синоптики рассказали, какой день в феврале в Приморье будет самым холодным

Во Владивостоке в среду ожидается ветреная погода и ночью, и утром. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ветреная погода сохранится в Приморье в среду. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

15 февраля Приморье окажется во власти гребная континентального антициклона, ядро которого располагается над Китаем. В крае продолжится похолодание, а также возможны небольшие осадки в центральных районах.

На большую территорию региона распространится температура воздуха от 27 до 19 градусов мороза, в горных районах до -34 °C. На юге и востоке Приморья чуть теплее: -18…-13 °C. Днем солнечно, -11…-6 °C, на севере -16…-12 °C.

Во Владивостоке в среду ожидается ветреная погода и ночью, и утром. Кроме того, синоптики обещают похолодание на 1-4 градуса.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что самым холодным днем может стать 15 февраля, после этого числа столбики термометров начнут подниматься, во второй половине недели потеплеет.

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