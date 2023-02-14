Свет вернется в дома владивостокцев около 6 утра. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Массовые отключения электроснабжения пройдут во Владивостоке. Сотни жителей города останутся без света с 15 на 16 февраля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Начнутся отключения 15 февраля в 22:00, а вернется электричество в дома владивостокцев 16 февраля в 6:00. Причиной неполадок будут неотложные работы по устранению нагрева контактных соединений ПС «Улисс».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МУПВ ВПЭС, отключит подстанцию компания «ДРСК». Света не будет в домах, расположенных по адресам:

Героев-Тихоокеанцев, 14, 16, 16д, 18а, 21, 22, 24, 26, 28, 128.

Кипарисовая, 2, 4а, 6, 14, 16.

Отключения также пройдут на Калинина, Каштановой, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, 2-я Промышленной, Киевской, Вилкова, Полярной, Марины Расковой и улице Связи.

ПО ТЕМЕ:

Из-за аварийных отключений часть Владивостока останется без воды на целый день

Вернут водоснабжение в дома потребителей примерно в 23:45 (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.