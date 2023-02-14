В февральские праздники 50 пар в Приморье решили заключить браки

День защитника Отечестве выбрали восемь пар. Фото: Вадим ПОПОВ

В Приморье около 50 пар выбрали февраль, чтобы скрепить свою любовь узами брака. Сыграть свадьбу жители края решили во время зимних праздников.

Как рассказали в приморском департаменте записи актов гражданского состояния, 14 февраля заключить брак захотели 13 пар новобрачных, причем пять пар выбрали отдел ЗАГСа по Первомайскому району.

Предпраздничный день, 22 февраля, для создания семьи выбрали 25 приморских пар. Больше всего браков в этот день зарегистрируют в управлении ЗАГСа в Находкинском городском округе – эту дату выбрали семь пар.

В День защитника Отечестве 23 февраля управления ЗАГСа Уссурийского городского округа выбрали восемь пар новобрачных. Хоть праздничный день не считается рабочим в Приморье, специалисты пошли будущим молодоженам навстречу и помогут им создать семью.

Заявление на заключение брака можно подать за 12 месяцев до даты торжества с помощью Госуслуг или лично обратиться к сотрудникам ЗАГСа.

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