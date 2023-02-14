Синоптики предупредили об опасности в Амурском и Уссурийском заливах

Трещины на льду могут разрастись. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошедших выходных жители Владивостока, которые любят разъезжать на машинах по льду, заметили посреди замерзшего Амурского залива большую трещину. У нее огромная протяженность, отдельные участки моря готовы сдвинуться с места в любой момент. Во вторник, 14 февраля, синоптики портала «Примпогода» предупредили – из-за сильного ветра возможно ухудшение обстановки.

Так, 14 числа усилился ветер, дующий с северо-запада. Погодные условия будут способствовать подвижке льда и расхождению трещин в Амурском и Уссурийском заливах. Аналогичная ситуация сохранится и в среду, 15 февраля.

– Рыбакам при выходе на лед необходимо соблюдать осторожность, – предупредили специалисты.

Также они опубликовали более подробный прогноз погоды на упомянутые локации.

АМУРСКИЙ ЗАЛИВ

Осадков над Амурским заливом не ожидается, однако, ветер здесь сильный. Ночью ожидается -12…-17°С, днем -6…-11°С. Отметим, что в открытой части залива толщина льда всего 40-45 сантиметров, такие же показатели зафиксированы в бухтах острова Русский. Возле северного и восточного побережий залива лед покрепче, здесь толщина до 50-60 сантиметров.

УССУРИЙСКИЙ ЗАЛИВ

Аналогичная обстановка и в Уссурийском заливе. Лед доходит всего до 50 сантиметров в бухтах на северо-востоке.

ЗАЛИВ ПОСЬЕТА

На Хасанщине обстановка немного иная. Ветер от умеренного до сильного, но температура воздуха схожа. В бухтах залива лед толщиной 35-45 сантиметров.

Отметим, что выход на лед разрешен с 1 января по 28 февраля 2023 года. С марта начнет действовать запрет. При этом выезд на замершую поверхность водоемов на транспортных средствах строго запрещен.

Напомним, синоптики предполагают, что 15 февраля станет самым холодным днем месяца.

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