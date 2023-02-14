УФАС оштрафовала Приморского экологического оператора на 900 тысяч рублей

Приморскую компанию оштрафовали почти на один миллион рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Приморское УФАС оштрафовала КГУП «ПЭO» на 900 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе организации, связана данная мера с нарушением антимонопольного законодательства и навязыванием предприятием невыгодные условия договора клиентам. Приморский экологический оператор с наложением штрафа не согласен и будет обжаловать данное решение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве считают, что компания обязана заплатить за злоупотребление доминирующим положением и нарушением закона о защите Конкуренции. По словам сотрудников УФАС, КГУП «ПЭО» навязывало клиентам невыгодные условия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также отклонялось от его заключения. В ведомстве добавили, что штраф организация должна выплатить в течении двух месяцев с момента вступления документа в законную силу.

«Комсомолка» попросила Экологического оператора Приморья прокомментировать сложившуюся ситуацию. По мнению пресс-службы компании, публикация, опубликованная 14 февраля 2023 года на официальном сайте УФАС по Приморскому краю, содержит множество недостоверных фактов:

– Неверно истолковано вмененное ПЭО правонарушение. В публикации говорится о том, что предприятие навязывало клиентам невыгодные условия договора на оказание услуг по обращению с ТКО, на самом же деле предметом рассмотрения являлся вопрос заключения договоров на захоронение отходов, не являющихся ТКО. Предприятие подвергнуто наказанию за отказ от заключения договоров на захоронение отходов юридических лиц. Отказ был обусловлен объективными фактами: ограниченной вместимостью и техническими характеристиками карты полигона. В связи с чем вывод о навязывании клиентам невыгодных условий на оказание услуг по обращению с ТКО является недостоверным.

В КГУП «ПЭO» заявили, что теперь в планах организации обжаловать данные постановления.

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