«Ростелеком» рассказал о правилах кибербезопасности учащимся «Кванториума» во Владивостоке

Лекция в Кванториуме. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде провел лекцию о кибербезопасности для учащихся детского технопарка «Кванториум» во Владивостоке. Мероприятие было приурочено к Международному дню безопасного интернета, который ежегодно отмечается во второй день второй недели второго месяца года.

Директор по развитию региональных продаж «Ростелеком-Солар» Денис Баскаков провел занятие для учеников кванториума, занимающихся по направлениям IT и VR/AR. Он рассказал, какие угрозы могут подстерегать в интернете, как защитить персональные данные в Сети и разобрал ряд других тем и вопросов по кибербезопасности. Во время встречи ребята делились личным опытом, связанным с киберугрозами, и задавали интересующие их вопросы. Авторам наиболее занимательных компания вручила памятные сувениры и экземпляры книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». В издании подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные, правильно придумывать, менять и хранить пароли. А также книга подскажет, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга. Цифровую версию книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно бесплатно скачать на сайте «Ростелекома».

– Встреча в «Кванториуме» подтвердила тот факт, что нынешние 12-14-летние подростки существенно отличаются от нас в их возрасте. С самых ранних лет они активно пользуются современными гаджетами, к которым привязаны электронные документы и банковские карты, знают о фишинге, даркнете, хакинге и много делятся информацией о себе в соцсетях и мессенджерах. И при всем этом, не всегда осознают опасности, с которыми могут столкнуться во всемирной паутине. Надеюсь, что наша лекция и книга «»Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» помогут им усвоить базовые правила защиты от киберугроз, – отметил директор по развитию региональных продаж «Ростелеком-Солар» Денис Баскаков.

– Наши ребята, занимающиеся на направлениях IT и VR/AR, учатся работать на различных языках программирования, разрабатывают 2D и 3D игры, приложения с дополненной и виртуальной реальностью. Принимают участие и побеждают в различных всероссийских и региональных конкурсах. Но для того, чтобы всесторонне развиваться в области информационных технологий недостаточно знать только программирование. Одним из важных направлений развития для любого айтишника, я считаю, информационную безопасность. Сейчас дети с юных лет пользуются смартфонами и компьютерами. Очень важно, чтобы они уже в раннем возрасте понимали разницу между спам-письмом и обычным, официальным сайтом и сайтом-подделкой, созданным для фишинга, и знали, что пароль «12345» и подобные ему — это совсем не безопасно и может иметь серьезные последствия. Профессиональные рекомендации от представителей IT-отрасли помогут ученикам «Кванториума» лучше сориентироваться в вопросах информационной безопасности, — рассказал руководитель детского технопарка «Кванториум» Виктор Сказин.

Кибербезопасность – один из ключевых приоритетов современного общества, поэтому «Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности в сети и повышению цифровой грамотности детей и взрослых. Эта работа также соответствует целям Альянса по защите детей в цифровой среде по созданию комфортной и безопасной цифровой среды для детей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.