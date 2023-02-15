В дальневосточной столице переменно облачно и без снега. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 15 февраля, Приморье окажется на гребне антициклона. Синоптики обещают краю день без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, местами до сильного. Утром температура воздуха составит 27-12 градусов мороза, в течение дня -17...-6°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и без снега, умеренно ветрено. Температура воздуха в утренние часы -16...-14°C, днем -10...-8°C.

В соседнем Уссурийске слабый ветер, без осадков, утром гораздо холоднее: -25...-23°C, днем – 10-8 градусов со знаком минус.

В Находке днем будет теплее на пару градусов: -8...-6°C. В утренние часы здесь 15-13 градусов мороза. День без осадков, слабый ветер, переменная облачность.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 15 февраля была холодной. Температурный минимум фиксировался в 1977 году и составил -26,3°С. Максимально тепло было в 1989 году: +2.7°С.

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