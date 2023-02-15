Отключения продлятся от семи до восьми часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке в среду, 15 февраля, отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения начнутся с 9 часов утра. Воду временно отключат в домах по следующим адресам:

Ватутина 26;

Нейбута 11-43, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 32, 32 ст4, 34, 38.

Вернут водоснабжение потребителям примерно к 16 часам дня. Причина отключений – производство аварийных ремонтных работ.

С 10 часов утра вода будет отсутствовать в домах по улицам:

1-я Центральная 5а, 5б, 5в;

2-я Центральная 3, 5, 7, 4-18;

Воровского 54а;

Главная 52, 54, 58, 60а, 62, 62а, 62б, 62в, 21, 29, 29б, 31, 33а, 37а, 39, 73.

Водоснабжение возобновится к 18 часам вечера. Воду здесь отключают также по причине аварийного ремонта.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» сообщала об отключениях, которые пройдут во Владивостоке уже на следующей неделе.

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