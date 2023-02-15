Юноша перестал выходить на связь еще 9 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке пропал парень. Об этом сообщили волонтеры «Примпоиска». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Юноша перестал выходить на связь еще 9 февраля, тревогу забили родственники. До настоящего времени о местонахождении Артема Бойко ничего неизвестно.

Ориентировка. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Рост парня 178 сантиметров, сам худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая. Парень был одет в черную куртку и черные джинсы, светло-коричневую вязаную шапку. При себе также имел черную сумку и красный рюкзак.

Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться в полицию или по телефонам волонтеров:

8 924 239 02 64,

8 914 721 22 32.

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