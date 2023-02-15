В Приморье в один день родились два малыша-богатыря

Малыши появились на свет в разных населенных пунктах. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Приморском краевом перинатальном центре родились два мальчика богатыря. По словам специалистов, это большая редкость, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевое министерство здравоохранения.

Как рассказала главный внештатный акушер-гинеколог края, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева, один из малышей появился на свет в семье из Владивостока. Для его 31-летней мамы он стал первым ребенком. Второй богатырь родился в селе Самарка Чугуевского района, дома мальчика уже ждут три сестры и брат.

А на прошлой неделе в один день, 10 февраля, на свет появились два крупных малыша, каждый из которых весил ровно пять килограммов. По словам медиков, вес новорожденных в пять килограммов и более – это достаточно редкое явление.

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