Вонзила нож в возлюбленного: семейный скандал на Камчатке едва не обернулся трагедией

Вечером пара распивала спиртное в квартире, как вдруг между ними произошла ссора. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительница Камчатки обвиняется в покушении на убийство сожителя. По версии следствия, она накинулась с ножом на возлюбленного из-за ревности, но остановил жестокую расправу знакомый скандальной парочки. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины. Вечером 15 октября 2022 года она выпивала в квартире со своим 33-летним сожителем, как вдруг между ними разразилась ссора на почве ревности. Как сообщили в региональном следственном комитете, в порыве ярости обвиняемая схватила кухонный нож и нанесла серьезные травмы мужчине. Довести убийство до конца злоумышленница не смогла из-за вмешательства знакомого, который находился в гостях у пары во время семейного скандала.

Нарушительница обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности (часть 3, статья 30, часть 1, статья 105 УК РФ). Если вину женщины докажут, то она рискует провести в колонии до пятнадцати лет.

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