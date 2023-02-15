В Приморье за 2022 год региональным маткапиталом воспользовались 2134 семьи

С каждым годом размер выплаты растет. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Приморском крае за 2022 год 2134 семьи, в которых есть второй ребенок, воспользовались региональным материнским капиталом. На эту меру социальной поддержки из регионального бюджета направили более 353 миллионов рублей.

– С каждым годом размер выплаты растет: если в 2021 году размер регионального материнского (семейного) капитала составлял 191 829,55 рублей, в 2022 году – 207 943,23 рубля, то в 2023-м – почти 232 тысячи рублей, – объяснили в министерстве труда и социальной политики Приморья.

Средства регионального маткапитала за рождение второго ребенка можно использовать в любое время в полном объеме либо по частям на уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение или строительство жилого помещения, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для детей-инвалидов, на платные образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов.

Важным условием для получения регионального материнского капитала является постоянная регистрация матери на территории Приморского края на дату рождения ребенка.

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