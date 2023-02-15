«Может закончиться трагедией»: родителей школьника из Приморья предупредили об опасности

Водитель машины среагировал молниеносно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очень часто в аварии с участием пешеходов страдают дети. То ли это от незнания правил дорожного движения, то ли от того, что родители не уделяют этому должного внимания. Однако факт остается фактом – не всегда такие происшествия заканчиваются благополучно. В этот раз трагедии избежать удалось, хотя, как говорит сам водитель, все могло бы закончиться печально. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что инцидент произошел в среду, 15 февраля, в Артеме. Автомобиль неизвестной марки двигался в районе Хлебозавода. Водитель ехал по своей полосе, на встречной в пробке стоял поток автомобилей. Какой была скорость ТС – доподлинно неизвестно. Внезапно из-за стоящих в заторе машин на трассу выбежал мальчик с портфелем. Все происходящее успел запечатлеть видеорегистратор.

Водитель машины среагировал молниеносно – успел выкрутить руль немного правее и даже не задел мальчишку. Ребенок же, очевидно, испугался и тоже попятился назад. К слову, пешеходного перехода на этом участке дороги не было. Почему ребенок решил пересечь небезопасную проезжую часть именно здесь – неизвестно.

Сам ролик автомобилист чуть позже слил в сеть.

– Хотелось бы, чтобы родители еще раз поговорили со своими детьми о правилах перехода через дорогу. Ну и вдруг родители этого мальчишки увидят видео и тоже с ним проведут беседу. В следующий раз все может закончиться трагедией...

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