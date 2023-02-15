Об обновленном расписании рассказали в пресс-службе краевого минздрава.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Приморье огласили график работы медицинских учреждений в период февральских праздников. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, у поликлиник и инфекционных кабинетов следующий график работы: 24 февраля с 9:00 до 20:00, а 25 февраля с 9:00 до 15:00. В эти дни приморцы могут прийти на прием к врачу, получить или продлить лист нетрудоспособности, а инфекционные бригады будут выезжать в случае необходимости.
В ведомстве добавили, что у травмпунктов, родильных домов, стационаров и скорой помощи график работы в период праздников круглосуточный и без выходных.
В пятницу и субботу, 24 и 25 февраля, также можно пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Узнать график работы мобильных пунктов можно на сайте правительства Приморья.
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