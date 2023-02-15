Об обновленном расписании рассказали в пресс-службе краевого минздрава. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморье огласили график работы медицинских учреждений в период февральских праздников. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, у поликлиник и инфекционных кабинетов следующий график работы: 24 февраля с 9:00 до 20:00, а 25 февраля с 9:00 до 15:00. В эти дни приморцы могут прийти на прием к врачу, получить или продлить лист нетрудоспособности, а инфекционные бригады будут выезжать в случае необходимости.

В ведомстве добавили, что у травмпунктов, родильных домов, стационаров и скорой помощи график работы в период праздников круглосуточный и без выходных.

В пятницу и субботу, 24 и 25 февраля, также можно пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Узнать график работы мобильных пунктов можно на сайте правительства Приморья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 5 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 за одну неделю в Приморье

За сутки с 12 на 13 февраля в крае выявлено 104 заболевания (подробнее)

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.