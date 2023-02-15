Крупнейший японский перевозчик оборвал связи с Приморьем

Об отмене рейсов рассказали сотрудники компании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крупнейшая японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) обновила расписание рейсов из Европы с 1 февраля по 28 октября 2023 года. Однако в новом графике нет городов России, в том числе и столицы Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее на сайте авиакомпании можно было найти билет по маршруту Токио – Владивосток стоимостью в 638 евро в одну сторону, сейчас же прямой рейс не связывает дальневосточную столицу со Страной восходящего солнца.

– Для тех, кто приобрел билеты, из-за отмены рейсов, нам, возможно, придется организовать альтернативный путь по другому маршруту или с пересадкой. Мы сообщим вам, когда возобновим работу, – написано на сайте компании.

Кстати, филиал JAL работает во Владивостоке.

Напомним, что правительство России продлило льготные авиаперелеты для жителей Дальнего Востока. Прямым рейсом жители Владивостока смогут отправиться в Паттайю, Сочи и Минеральные Воды.

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