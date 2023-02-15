Прокуратура заинтересовалась коммунальными отключениями во Владивостоке. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Тысячи владивостокцев остались без воды и отопления утром 15 февраля. По факту аварий прокуратура Приморья проводит проверку, ведь столкнулись с неудобствами более 5200 жителей Первореченского района. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве рассказали, что около 11 часов 15 февраля произошел прорыв на участке теплоснабжения, из-за которого подачу теплоэнергии приостановили в 23 домах по улице Жигура, а без отопления остались более четырех тысяч местных жителей.

– В 11:10 произведено отключение участка теплосети в районе Жигура, 16 для замены задвижки Ду200. Под ограничения теплоснабжения попали Жигура, 2, 4, 6, 8, 10-24, 40-44, Аллилуева, 2-14. По информации на 14:50, специалисты уже закончили все работы, – поделилась Елена Титова, пресс-секретарь МУПВ «ВПЭС».

По словам сотрудников пресс-службы прокуратуры края, в этот же день с 9:30 в пяти домах на улицах Героев Варяга и Иртышской произошло отключение холодного водоснабжения, из-за чего без воды остались более 1200 человек.

В пресс-службе Примводоканала на вопросы об отключениях воды ответили, что лопнула задвижка в колодце, из-за чего водоснабжение отключено в 10 домах, а не пяти. Специалисты обещают вернуть подачу услуги до 17 часов.

Восстановление холодной воды и отопления находится на контроле в прокуратуре Первореченского района Владивостока. По факту проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании коммунальных сетей, а также по соблюдению прав местных жителей на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. Отдельное внимание специалисты обещали уделить вопросам выставления потребительской платы только за фактически предоставленные коммунальные ресурсы.

ПО ТЕМЕ

Часть Владивостока останется без холодной воды

Публикуем список адресов, где временно отключат ХВС (подробнее)

Массовые отключения света пройдут во Владивостоке

Сотни приморцев останутся без электричества с 15 на 16 февраля (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.