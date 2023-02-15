Zuma презентует нейро-гастро-сет во Владивостоке на базе другого заведения

Блюдо умино-ава из гастрономического сета шефа. Фото: zumavl.ru

Гастрономический сет Pacific Diffusion от бренд-шефа ресторана Zuma Егора Анисимова уже оценили в Москве, настало время Владивостоку познакомиться с этим творением гуру кухни. В кафе «Оранжерея» с 23 февраля по 12 марта будут проходить презентации нейро-гастро-сета в сопровождении картин нейрохудожника Вячеслава Фурашова. Ужин обещает быть запоминающимся.

Шеф и художник предлагают гостям и жителям приморской столицы исследовать тему границ – как линий соприкосновения, взаимного проникновения разных миров: земли и моря, Востока и Запада, традиций и будущего, человека и искусственного интеллекта, гастрономии и арта. Гостей мероприятия ждет семь гастрономических новинок, каждая удивительна по-своему. Стейк из филе косули, мороженое из гребешка – эти и другие удивительные блюда ждут приморцев уже в ближайшие дни.

Забронировать стол можно на сайте ресторана Zuma. Для брони потребуется указать личные данные, количество гостей, выбрать время, сет и указать, есть ли у вас пищевые аллергии. Также можно оставить дополнительные пожелания в графе «комментарий».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секреты Zuma и главное сокровище шефа, уцелевшее в пожаре: подробности о возрождении паназиатского ресторана во Владивостоке

Выяснились детали восстановления паназиатского ресторана Zuma во Владивостоке (подробнее)

Директор Zuma во Владивостоке рассказала про судьбоносное решение о ресторане

Эфир радио «Комсомольская правда» посетила Мария Иноземцева (подробнее)

Выиграй годовую карту в фитнес-клуб. Как принять участие в фотоконкурсе «Самый лучший папа» от «Комсомолки»?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.